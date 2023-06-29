كشف ملابسات إنهاء حياة تاجر فاكهة ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على عاطلين اشتركا مع ثالث هارب وجار ضبطه، في إنهاء حياة تاجر فاكهة خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

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وكان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر فاكهة به آثار طعنات متفرقة.

بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بسبب خلافات سابقة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط اثنين واقتيادهما إلى ديوان القسم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثمان هامد، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملة مُكبرة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة

وعلى جانب آخر، نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

وكانت المديرية قد تلقت إخطاراً بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 21 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوكتوك، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.