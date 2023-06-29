سلاح الجو السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع في الخرطوم

شنَّ سلاح الجو السوداني، صباح يوم الخميس، غارات قصف خلالها تمركزات لقوات الدعم السريع التي ردت بمضادات الطائرات الأرضية، وشمل القصف شرقي الخرطوم بمحيط شارع الستين، ومنطقة شرق النيل.

بحسب شهود عيان سُمع دوى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوبي أم درمان.

يشكل القتال الذي جرى صباح الخميس، خرقًا للهدنة الأخيرة التي أعلن طرفا الصراع، إذْ نفذ الجيش صباح اليوم الخميس ومساء الأربعاء، أثناء سريان الهدنة طلعات جوية قصف خلالها مواقع لتمركز الدعم السريع حول محيط جسر الحلفايا شمال بحري، وأم درمان بمناطق أمبدة وودالبشير وشارع العرضة والسوق الشعبي.

سيطرة الدعم السريع على مناطق واسعة واستراتيجية:

حسب شبكة سكاي نيوز، اندلاع اشتباكات بولاية وسط دارفور بمدينة زالنجي، وسط أنباء عن سيطرة الدعم السريع على مناطق واسعة واستراتيجية.

أعلن والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن من الفاشر التوصل لاتفاق لوقف القتال بحضور الإدارات الأهلية والأجهزة الأمنية وطرفي النزاع، أملًا أن يتم تطبيق هذا النموذج علي بقية ولايات الإقليم المضطرب.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها توسطت في إطلاق سراح 125 جنديًّا سودانيًّا احتجزتهم قوات الدعم السريع التي تخوض قتالًا ضد الجيش السوداني منذ إبريل الماضي.

قالت اللجنة: "إن إطلاق سراح الجنود، الذي تم الأربعاء، جاء بناء على طلب من طرفي النزاع".

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز، في بيان: "نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك".