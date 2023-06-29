وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مبادرة 100 يوم صحة

تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عدد من المستشفيات والوحدات والعيادات الثابتة والمتنقلة ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، رافقتها الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي والدكتورة عبير عنان، مدير منطقة شرق الطبية، والدكتورة شريهان فؤاد، مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي.

وبدأت الجولة التفقدية بالمرور على مركز صحة الأسرة بسموحة وكان في استقبالها الدكتورة دينا مجدي، مدير المركز، وتأكدت من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والألبان بمرحلتيها الأولى والثانية، وتابعت الالتزام بالتسجيل الإلكتروني بمكتب الصحة، وأكدت على تكثيف تقديم جميع الخدمات الصحية خلال حملة ١٠٠ يوم صحة، ثم تابعت جولتها بالمرور على عدد من العيادات المتنقلة بمنطقة شرق الطبية وقدمت التهنئة للأطقم الطبية على الالتزام الملحوظ في أداء واجبهم خلال أول أيام العيد لتوفير التأمين الطبي لأكبر عدد من المترددين على المتنزهات وأماكن التجمعات، وتأكدت من توافر جميع المستلزمات وأدوية الطوارئ بالعيادات المتنقلة ونبهت على الاهتمام بتفعيل جميع مبادرات الصحة العامة للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال حملة ١٠٠ يوم صحة.

وشملت الجولة المرور على مستشفى أطفال الرمل لمتابعة سير العمل وكان في استقبالها الدكتورة إيمان شكري، مدير المستشفى، وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية طبقًا للجداول الموضوعة وتم المرور على الأقسام الداخلية والمبتسرين والعنايات المركزة والمتوسطة، وأشادت بدور الصيدلة الإكلينيكية بمختلف الأقسام بالمستشفى، وأكدت على دورهم الفعال داخل المنظومة الطبية.

واختتمت «طهيو» الجولة بتفقد مركز صحة الأسرة بسان ستيفانو وكان في استقبالها الدكتورة منى عبده، مديرة المركز، وتم تفقد الأقسام المختلفة ومتابعة سير العمل، بالإضافة إلى خدمات تسجيل المواليد والوفيات بمكتب صحة فلمنج.