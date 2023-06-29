غاب العيد عن الخرطوم

قصف مدفعى للجيش السودانى يخترق هدنة «الطرف الواحد»:

غابت مظاهر عيد الأضحى المبارك هذا العام عن العاصمة الخرطوم، فى ظل استمرار المعارك وفرار الكثير من السكان لمناطق أكثر أمنًا، ورغم إعلان هدنة من طرف قوات الدعم السريع، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل متقطع فى بعض أنحاء السودان.

استهدف قصف مدفعى للجيش السوداني مواقع عدة لتمركزات «الدعم السريع» جنوب أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب وشمال بحري، كما سمع دوى الأسلحة الثقيلة جنوبى وشرق الخرطوم.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، هدنة من جانب واحد، فى السودان لمدة يومين، لوقف القتال مع الجيش السودانى خلال تلك الفترة، وتشمل يومى عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس.

قال حميدتى فى تسجيل صوتى عبر صفحته فى موقع فيسبوك: «نتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع أفراد مكونات شعبنا»، ولم يصدر الجيش السودانى بيانًا رسميًّا للتعليق على الهدنة من طرف واحد.

كما أعلنت السلطات السودانية حظر التجوال بمدينة كادقلى بولاية جنوب كردفان، يسرى من السادسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم إلى حين إشعار آخر.