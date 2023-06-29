إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في ثاني أيام عيد الأضحى

إقبال ضعيف من الجمهور على سينمات وسط البلد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع توافر الجانب الشرطي لتأمين المعيدين، حيث تشهد هذه المنطقة في الأعياد احتفالات كبرى لتكون متنزةا للمعيدين وإقبالهم على السينمات ودور العرض.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم احتفالات بجميع انحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات والملاهي ودار العرض والحدائق العامة خلال منتصف اليوم، وذلك مرسى المراكب النيلية.



توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحات

حيث إن إجازة عيد الأضحى المبارك، بجميع المصالح الحكومية للدولة والشركات الخاصة الامتحانات، قد بدأت منذ يوم الإثنين السابق وتنتهي يوم السبت القادم.



ويذكر أن انطلقت أمس الأربعاء احتفالات أول ايام عيد الأضحى المبارك لجميع أنحاء الجمهورية، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحات العامة والمساجد والتقرب من الله والدعاء بأن يغفر الذنوب بعد صيام يوم الحج الأعظم عرفة.

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