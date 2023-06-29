نقل 4 صيادلة رفضوا العمل بمبادرة 100 يوم صحة بقنا

قرر الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، نقل 4 صيادلة رفضوا العمل بمبادرة 100 يوم صحة بالمركز الصحي بنجع حمادى، ونقلهم خارج الوحدة مشدداً علي أن لا تهاون مع المقصرين أو المتخاذلين عن اداء دوره.

حيث اجرى جولة تفقدية موسعة أجراها وكيل صحة قنا، لمنظومة القطاع الطبي بمركز نجع حمادي، إستهلها بالمرور علي مستشفي حميات نجع حمادي حيث تفقد قسم العناية المركزة والإستقبال والأقسام الداخلية بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ياسر مدير المستشفي والدكتور حسام أبوضيف نائب مدير المستشفي تابع تواضروس تردد المرضي وتوفير الرعاية اللازمة لهم، كذلك الإطمئنان علي المرضي وسلامتهم ورضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وإستكمل جولته بتفقد مستشفي نجع حمادي العام حيث هنأ الفريق الطبي بالعيد مشيداً بما يقدموه من مساندة للمرضي وتيسير حصولهم علي الخدمة اللازمة لهم.

وإطمأن تاوضروس خلال زيارته لمستشفي نجع حمادي والتي رافقه فيها الدكتور أحمد الخضيري نائب مدير المستشفي سير العمل بالمستشفي والتأكد من إنتظام الأطقم الطبية المناوبة وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة، كما اطمئن علي مولدات الكهرباء وعملها بصورة جيدة.

وإستكمل الدكتور راجي جولته بمركز نجع حمادي بتفقد المركز الصحي في رفقة الدكتور أحمد المحلاوي نائب مدير الإدارة حيث تفقد سير العمل بمبادرة ١٠٠ يوم صحة والخدمات الطبية المختلفة التي تقدمها المبادرة لجميع أفراد الأسرة، مشدداً علي ضرورة إنجاح المبادرة ووصول جميع خدماتها الي المستحقين سواءاً من خلال الفرق الطبية الثابتة أو المتنقلة.