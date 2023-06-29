دعم مجزر حجازة فى قوص بسيارة مياه طوال أيام العيد

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إلى انه تم دعم مجزر حجازة بسيارة مياه لمساعدة العاملين به في تنفيذ مهام الذبح، وذلك طوال ايام عيد الأضحى المبارك.

واوضح رئيس المركز، انه تم توجيه مسئولي وحدة حجازة القروية بتوفير عربة مياه صالحة لمهام المجزر، علي ان تلازمه طول ساعات العمل، وذلك لمساعدة طاقم المجزر علي اداء مهامه في حالات ضعف ضخ المياه ومن ثم ضعف وصولها او في حالة انقطاعها بشكل كلي.

يذكر ان اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، كان قد وجه بفتح كافة المجازر امام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، وذلك حفاظاً على البيئة، وان مدينة قوص لديها عدد ٢ سلخانة تقع أحدهما في المدينة الام والاخري بقرية حجازة باعتبارها اكبر قري المدينة من ناحية المساحة وعدد السكان .

من ناحية أخرى، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، من تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء علي ارض أملاك دولة بناحية حجازة بحري نجع العاقولا، علي مساحة ٣٠٠متر عبارة عن سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع واحد متر من سطح الأرض.