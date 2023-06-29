أحمد فهمي يحسم جدل طلاقه منا هنا الزاهد بتصريح مثير| حقيقة خلافها مع شقيقه (تفاصيل)

خرج الفنان أحمد فهمي عن صمته ليحسم الجدل المُثار حول حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، وخلافها مع شقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا، وجاء ذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي، عقب العرض الخاص لفيلمه الجديد "مستر إكس" الذي يخوض به موسم أفلام عيد الأضحي المبارك 2023.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن هنا الزاهد وخلافها مع شقيقه كريم وزوجته دانيه

أعرب أحمد فهمي عن مدى استيائه من كثرة الشائعات التي تلاحقه هو وأسرته، وعلق ساخرًا: "أصلي متعود لو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق ودي شغلانتي ودي ضريبتها، كل يوم بيطلع إشاعة شكل في منها بيكون صح وفي منها بيبقى غلط، لما يبقى فيه معلومة صحيحة بطلع أأكدها ولو غلط بنفيها".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

سر شائعة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وكانت قد انتشرت مؤخرًا أنباء عدة تُفيد سعي الفنان أحمد فهمي للصلح بين زوجته هنا الزاهد وبين شقيقه كريم فهمي وزوجته، بعد إلغاء متابعة كل منهم لبعضهم البعض على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الأمر الذي أكد للجمهور وقوع خلافات عائلية بين الأسرتين بالفعل، أدت إلى انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي، تلك الشائعة التي نفاها الأخير.

أحمد فهمي وهنا الزاهد مع كريم فهمي وزوجته دانيه

أحمد فهمي يكشف كواليس استعداده لفيلم “مستر إكس”

وفي الوقت نفسه، كشف الفنان أحمد فهمي كواليس تصوير فيلم "مستر إكس" مشيرًا إلى أنه قرر التوقف عن مشروع فني آخر كان يستعد لتصويره، بسبب إعجابه بفكرة الفيلم التي وصفها بأنها جديدة ومختلفة وأثارت إعجابه، حيث قال: "أخدنا سنة في السكريبت ووقت طويل في التنفيذ عشان نقدر نعمل فيلم ناجح ينافس بقوة".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

هنا الزاهد تكشف تفاصيل دورها في فيلم "مستر إكس": أنا الإكس بتاعة أحمد فهمي

كما كشفت الفنانة هنا الزاهد عن طبيعة دورها والشخصية التي تُجسدها خال أحداث الفيلم، مُعبرة عن إعجابها الشديد بالفيلم ومدى سعادتها بالمشاركة فيه أمام زوجها أحمد فهمي، حيث قالت: "مبسوطة أوي بالتجربة دي لأنها مختلفة وحلوة يارب تعجب الناس زي ما انا اتبسطت بالفيلم ده، بعمل شخصية مختلفة عن اي حاجة قدمتها قبل كده، بنت اسمها "طِيبة" هي الإكس بتاعة "فريد" الذي يُجسده أحمد فهمي، مُضيفة: "هتشوفوا بقى الأحداث في الفيلم عشان كنت هحرق حكايته دلوقتي".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

قصة فيلم مستر إكس

تدور أحداث فيلم "مستر إكس" حول رئيس عصابة يُدعى "مستر إكس" الذي يُجسده الفنان أحمد فهمي، يمتلك مؤسسة يحاول من خلالها مساعدة الرجال المظلومين في علاقاتهم الزوجية، على الطلاق من زوجاتهم.

أحمد فهمي وهنا الزاهد من فيلم مستر إكس

أفلام عيد الأضحى المبارك 2023

ومن المقرر أن ينافس فيلم "مستر إكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023، مع فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، وفيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

فيلم مستر إكس

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، ومحمد أنور، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، بالإضافة إلى مشاركة كلًا من إبراهيم فايق، ومجدي عبد الغني، وعمرو يوسف، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر كضيوف شرف.