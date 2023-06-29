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الخميس 29 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

مابولولو مهاجم الاتحاد
مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

يعتلى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023 برصيد 14 هدف منذ انطلاق المسابقة بموسمها الحالى.

 

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وقبل مواجهات اليوم

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موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

 

ترتيب هدافي الدوري المصري  

فيما يليه محمد حمدي زكي في الوصافة برصيد 11 هدفا، ويأتى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك و أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة فى المركز الثالث برصيد 10 أهداف لكلا، ويقع في المركز الرابع برصيد 9 أهداف كلا من اللاعبين محمد شريف مهاجم الأهلي وجون أوكلي مهاجم المقاولون وسمير فكري لاعب الداخلية وفاخري لاكاي لاعب بيراميدز.

وتقام اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم فيشهد لقاء الإسماعيلي ونظيره أسوان، بالاضافة الى مواجهة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي.

ويدير مباراة الأهلي والبنك الأهلي تحكيمياً محمد الحنفي حكماً للساحة ويعاونه ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق كمساعدين وجلال أحمد الحكم الرابع.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم 

 

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري  14 هدفًا

 

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

 

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

 

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 10 أهداف

 

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

 

جون أوكلي لاعب المقاولون  9 أهداف

 

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

 

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

 

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

 

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

 

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

 

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 8 أهداف

 

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 8 أهداف

 

جريندو لاعب المصري  8 أهداف

 

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 8 أهداف

 

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

 

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

 

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

 

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف

 

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 7 أهداف

 

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 7 أهداف

 

مروان حمدي لاعب المصري 6 أهداف

 

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

 

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

 

محمد هلال لاعب البنك الأهلي  6 أهداف

 

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

 

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

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