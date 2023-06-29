موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والقنوات الناقلة لها.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام البنك الأهلي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة بهدف استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من فريق بيراميدز.

بينما يبحث فريق البنك الأهلي عن مواصلة عروضه الجيدة والقوية في بطولة الدوري هذا الموسم والخروج بنتيجة إيجابية من أمام العملاق الأحمر للحفاظ على تواجده في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز المتصدر بـ67 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مؤجلات بعد خوض مواجهة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والنصف بتوقيت السودان.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وأسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي إلى الحكم محمد الحنفي حكماً للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق كمساعدين وجلال أحمد الحكم الرابع.

كما يضم طاقم التحكيم كلا من سيد شعبان وشهاب راشد على تقنية الفار.

الإسماعيلي ضد أسوان ..

وعلى الجانب الأخر يستقبل فريق الدراويش ضيفه أسوان على ملعب استاد الإسماعيلية في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما بالسابعة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.