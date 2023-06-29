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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اقبال ضعيف على حديقة الحيوان بالجيزة ثاني أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة  إقبالا ضعيفًا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، وذلك للاحتفال بالعيد وسط حالة من البهجة والفرحة التي تغمر وجوههم رغم ارتفاع درجات الحرارة.

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كما شهد محيط الحديقة تكثيفًا أمنيًا من قبل قوات الامن لتأمين الاحتفالات وذلك حرصا على سلامة وأمن الزائرين، حيث حمل الزائرين مأكولاتهم استعداًا لقاضاء اليوم كاملا داخل الحديقة.

ولم تقتصر الاحتفالات على المصريين فقط بل شهدت الحديقة أيضا زيارة من قبل السائحين الأجانب من جميع دول العالم

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليوني زائر سنويًا 

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