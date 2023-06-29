ثانى أيام عيد الأضحى.. فضل يوم القر

يبدأ حجاج آل بيت الله الحرام في أعمال اليوم الثاني من أيام عيد الأضحي المبارك، منذ صباح اليوم حتى نهايته، وهذا اليوم له مجموعة من الطقوس والعبادات التي يجب على كل حاج أن يؤديها خلال تواجده بالمدينة المنورة لأداء أعمال الحج عن العام الذي يبقي فيه هناك.

واليوم الثاني من أيام عيد الأضحي المبارك يطلق عليه يوم القر، وله فضائل عديدة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته من بعده، حتى يغتنم الحاج فرصة تواجده لأداء هذه العبادة العظيمة.

فضل يوم القر



يوم القر من الأيام التي لها منزلة وفضل عظيم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».

وورد حديث صحيح أن يوم القر من أفضل الأيام عند الله تعالى، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». رواه أبو داود، (1765) ويوم القر: هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يسكنون ويقيمون.

ويطلق على اليوم الثاني من أيام عيد الأضحي المبارك للحجاج يوم القر، وهو من الأيام التي لها فضل كبير ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده.



ما هو يوم القر

هو اليوم الأول الخاص بأيام التشريق، بمعنى أنه اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، ويكون بعد يوم النحر.

وثبت فَضل هذا اليوم بما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "إنَّ أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ -تباركَ وتعالى- يومُ النحرِ ثمَّ يومُ القَّرِّ”.

سبب التسمية

قد سمي يوم القر بهذا الاسم، كون الحُجّاج يستقرّون في هذا اليوم ويقرون بمِنى بعد يوم النَّحر، لكي يأخذون قسط من الراحة بعد تأدية بعض الأعمال مثل طواف الإفاضة، النَّحر، والرَّمي، ويجب على كافة الحجاج أن يظلوا في منى، ولا يجب لأحد أن يذهب من منى وينهي المناسك بذلك.