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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

النقل في 9 سنوات.. تطوير كبير لقطاع الطرق والكباري والانتهاء من تنفيذ 5800 كم

الطرق
الطرق

شهدت وزارة النقل بداية من عام 2014 وحتى الآن الكثير من المشروعات الكبرى، فبعد مرور 9 سنوات شهدت مصر تطوير كبير في كل قطاعات النقل، فمنذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في لتنفيذ الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كل المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد .

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وكان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات، وتم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل في كل القطاعات خلال الفترة من

(2014 - 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تم خلال التسع سنوات الماضية إنجاز الكثير من المشروعات في هذه القطاعات.

وفي مجال الطرق والكباري، تم إطلاق المشروع القومي للطرق الذي يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وخفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود.

وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها:

تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول

290 كم وبتكلفة 10,4 مليار جنيه.

تطوير وازدواج طريق أسيوط - سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة

 1,35 مليار جنيه.

تطوير وازدواج طريق سفاجا - مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه.

تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

تطوير وازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم وتكلفة 1 مليار جنيه.

تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرحلة الأولى بطول 76 كم) وتكلفة

 11,2 مليار جنيه.

إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ - دسوق ( المرحلة الأولى بطول 10 كم) 

وتكلفة 1 مليار جنيه.

إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتي (المرحلة الأولى بطول 11 كم) 

وتكلفة 475 مليون جنيه.

تطوير طريق المعاهدة (السويس - الإسماعيلية) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

ازدواج طريق المنصورة - دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه.

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