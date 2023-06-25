شرطة النقل تضبط 1860 قضية متنوعة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1860) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (15680) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (208) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (125) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص) ، بالإضافة لتنفيذ تأمين عدد من القرارات الإدارية.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

تحرير 198 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق

وفي سياقٍ مُتصل، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير(198) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (198) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل محاربة الجريمة بكافة صورهاوأشكالها.

ويشن رجال الأمن حملات مُكبرة يومية هدفها ضبط المخالفات والمجرمين والخارجين عن القانون.

وتستهدف الحملات الوصول لمٌجتمعٍ أكثر أمناً عن طريق مُحاربة الجريمة والمُجرمين وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتنعكس الحملات اليومية بالإيجاب على الوطن والمواطنين بشكلٍ فعال، وتقل معدلات الجريمة يوماً بعد آخر.