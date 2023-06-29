رأس البر تستقبل زائريها وسط استعدادات مكثفة لتوفير كل الخدمات

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة رأس البر و وضع خطة محددة لتوفير كافة الخدمات لاستقبال رواد المدينة القادمين من مختلف المحافظات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك

حيث حرص فريق عدد من الادارات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوي رئيس المدينة باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك كما قاموا بإهدائهم باقات زهور وبالونات مصحوبة بعبارات ترحيب كما شهدت الشواطىء إقبال متزايد على مدار اليوم وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية و تواجد فرق الإنقاذ و خيم لتجميع الأطفال التائهين ونقاط للإسعاف

والجدير بالذكر انتشار الطفطف والاتوبيسين السياحى لنقل الركاب بشارع بورسعيد، والتى جاءت وسط احتفالات عمت أرجاء المدينة

رأس البر

رأس البر