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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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خالد سليم يهاجم تامر حسني.. لسنا أصدقاء ونجم الجيل أوهام (فيديو)

خالد سليم وتامر حسني
خالد سليم وتامر حسني

علق الفنان خالد سليم، على تعدد وظائف النجم تامر حسني كمخرج وممثل ومغني وكاتب سيناريو.

 قائلا إنه لا يفضل لتامر حسني أن يعمل بالإخراج، لأنه يؤمن بالتخصص ويعتبر وجهة نظر العين الواحدة خاطئة، مطالبًا تامر حسني بترك العيش لخبازه، على حد قوله.

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وأوضح سليم، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الاستحواذ على كافة الأدوار وجهة نظر خاطئة، مضيفًا: "الجمهور هو من سيحكم على تامر حسني، وبطل واحد للعمل خطأ".

وأشار خالد سليم، إلى أنه والفنان تامر حسني ليسا أصدقاء وكانت علاقتهم لطيفة في البداية، متابعًا: "تامر حسني عايز يبقى لوحده، وعايز يؤكد أنه نجم الجيل"، منوهًا إلى يرفض هذه الألقاب، مردفًا في ذات الوقت: (تامر حسني يعمل بذكاء ويستحق أن يكون في مكانة جيدة جدًا).

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