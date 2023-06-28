إصابة 4 أشخاص بحادث مروري على محور جمال عبد الناصربـ 6 أكتوبر

تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الأربعاء، في حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث مروري

كانت البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور ، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور جمال عبد الناصر.

وقد انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام مركبة "توك توك" بالرصيف اتجاه ميدان جهينة، ما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

تم نقل المصابون الأربعة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حريق نشب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بالاقصر

كما لقي طفل حتفه ، نتيجة حريق نشب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية ترعة ناصر بإسنا جنوب الأقصر.

جاء ذلك بعد إصابة 13 شخصا في الحريق يوم الأحد الماضي، جرى نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي ومستشفى العديسات، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

والبداية كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر ، بلاغا من مركز شرطة إسنا بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة «محمد ع. ع» 48 عاما، موظف بالبريد بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير.

وأسفر الانفجار إجمالا حتى الآن عن وفاة الطفل «عمر. ص» وإصابة صاحب المنزل، وزوجته «سماح. ب» و11 آخرين من أبناء القرية، حاولوا إخماد الحريق.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي، ومستشفى العديسات، وتحرّر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، على جثة سيدة داخل منزلها في منطقة أوسيم بظروف غامضة، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وفي وقت مسبق ، أفادت التحريات الأولية بأن المتوفاة تدعى سعدية، وعثر على جثتها في حالة تعفن داخل مسكنها، وجرى نقلها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت توقيع الكشف الطبي عليها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتكثف الشرطة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجار استدعاء أهل المتوفاة لسماع إفادتهم.