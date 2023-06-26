إصابة عامل في حادث سير بزراعي سوهاج الشرقي

أصيب عامل في منتصف العقد الخامس من العمر، يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، باشتباه نزيف بالمخ في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل كان يقوده بالطريق الزراعي الشرقي بناحية نجع الدير دائرة المركز وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي بناحية نجع الدير / دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "عبد اللاه . م . ع . ع" 30 سنة سائق ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بتروسيكل قيادة 'حسن . ع . ا" 45 سنة عامل ويقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث إصابة قائد التروسيكل باشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائدي المركبتين قررا بمضمون ما تقدم .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .