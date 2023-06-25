إصابة أسرة كاملة في حادث مروري

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى .

كان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب وتحديدا بمنطقة رأس شقير.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، كما تبين أن المصابين هم: الهم جمال المصرى 39 سنة كدمات وسحجات متفرقة، اسيل مصطفى محمد 10 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، اياد مصطفى محمد 7 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، حمدية شحاتة مهتى 69 سنة كدمات وسحجات متفرقة، مصطفى محمد احمد 43 سنة كدمات وسحجات متفرقة، عمر مصطفى محمد 9 سنوات كدمات وسحجات متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

بينما، ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، القبض على قاتلي شاب وإلقاء جثته في عزية الهيشة بنطاق مركز نجع حمادي، عقب إجراءا التحريات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، عقب إدلاء المتهمين بكافة الإعترافات.

كان ضباط مركز نجع حمادي التابعة لمديرية قنا، قد ورد إليهم بلاغ بالعثور على جثة شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع، في ظروف غامضة بالقرب من تروسيكل.

تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث، وتوصلت تحريات ضباط مباحث نجع حمادي، إلى كشف غموض الواقعة والتوصل إلى المتهمين وألقي القبض عليهما.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وضبط المتهمين في الواقعة.

وفي سياق اخر، عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الأحد، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل آخر رميا بالرصاص من سلاح آلي بدائرة مركز طما.

أصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق عماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

كان قد تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة الآخر بطلقة نارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليهما فقام بإطلاق النار عليهما من سلاح آلى، مما أسفر عن مصرع الأول أيضا وإصابة الثانى.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

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