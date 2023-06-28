تفاصيل العثور على جثمان شخص داخل شقة بالطالبية

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، جهودها لكشف غموض العثور على جثمان متحلل لشخص داخل شقته بمنطقة الطالبية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل العثور على جثة متحللة لشخص داخل شقته بالطالبية

والبداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة الطالبية

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على شخصين لقيامهما بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، في القبض على شخصين لقيامهما بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون بمنطقة الواحات البحرية.

وكان البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة الواحات البحرية يفيد بقيام شخصين بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكنت إدارة المباحث من ضبطهما ؛ أثناء استقلالهما سيارة لاند كروزر وبحيازتهما طائرة درون، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص بالطريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

كما تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بـ حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة ، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق حدائق أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة حدائق أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت ادارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.