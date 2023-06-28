ضبط عصابة الدرون.. صورا مناطق صحراوية بطائرة مسيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، في القبض على شخصين لقيامهما بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون بمنطقة الواحات البحرية.

تفاصيل القبض على شخصين صورا مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون

وكان البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة الواحات البحرية يفيد بقيام شخصين بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكنت إدارة المباحث من ضبطهما ؛ أثناء استقلالهما سيارة لاند كروزر وبحيازتهما طائرة درون، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص بالطريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بـ حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة ، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق حدائق أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة حدائق أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت ادارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل سرقة محتويات مكتب السيناريست عمرو محمود ياسين

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف تفاصيل سرقة محتويات مكتب السيناريست عمرو محمود ياسين بمنطقة العجوزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ، مسجل خطر حيث تسلق سور العقار من الخلف واستولى على 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس" وجهاز تدخين "سيجارة الإيكوس"، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة ، بلاغا السيناريست عمرو محمود ياسين يفيد باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر متخصص في سرقة الشقق السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعةـ وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.