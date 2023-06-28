انتشار 100 منقذ بطول الشواطئ ال6 و مشايات لكبار السن وذوي الهمم

آلاف المواطنين يتوافدون على شواطئ مصيف بلطيم

توافد عدد كبير من أهالي محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، على مصيف بلطيم لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالهدوء، ولجأ عدد كبير من المصيفين، للبحر وشواطئ المصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة ،وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بطول الشواطئ الـ 6، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمعيدين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 100 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي " موتوسيكل مائي " و 3 لنشات بحرية ، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

وأكد عطية، أنه تم تجهيز عدد من المشايات من الكورنيش وحتى الشاطئ وذلك لسهولة، وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تجهيز وتهيئة مكان لنزول وذي الاحتياجات الخاصة للشاطئ .

وأوضح التنسيق مع هيئة الإسعاف بكفرالشيخ بدعم المدينة ب 5 سيارات إسعاف خلال إجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ ،كما تم التنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ باستمرار متابعة الأسواق والمخابز وزيادة الحملات على المحلات والمطاعم والتأكد من جودة المعروض .