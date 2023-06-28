مشهد غير مسبوق لرجل أمن يساعد طفلة في رمي الجمرات.. شاهد

ساعد رجل أمن في الحرم المكي طفلة في رمي الجمرات.

وفي مشهد غير مسبوق، أعطى رجل الأمن الجمرات في يدي الطفلة وعاونها في الرمي بالإمساك بها من الخلف بحرص بينما كانت والدتها تنتظرها، حيث تسلمته منه بعدما انتهت من شعيرة الحج، حسبما أوردت قناة الإخبارية السعودية في فيديو لها.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام أعمال يوم النحر حيث يرمون جمرة العقبة بمشعر منى ثم يطوفون بالكعبة المشرفة ثم يتحللون من الإحرام.

شاهد الفيديو..

رمي الجمرات

ويرمي ضيوف الرحمن جمرة العقبة بحصى جمعوها من مزدلفة الليلة الماضية، ثم يحلقون أو يقصرون للتحلل من إحرامهم تحللا أصغر، ثم ينزل الحجيج إلى "أم القرى" فيطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة، حيث يتحللون نهائيا من إحرامهم فيما يسمى التحلل الأكبر.

ويبيت الحجاج بمنى الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد التي تسمي "أيام التشريق" ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 من ذي الحجة، ومغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس.

وكان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة -الليلة الماضية- بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

أين تذهب الجمرات

وهناك رحلة للجمرات أو الحصوات بعد إلقاء الحاج بها، حيث تنزل في القاع وتتحرك على سيور تجمعها ويتم فحصها وانتقاء الجمرات من غيرها، حيث يرمي بعض الحجاج أشياء أخرى غير الجمرات، ثم تحمل في سيارات ويتم إلقاءها فى المرامى الخاصة بها.

وتعد منشأة الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، إذ بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال وطاقتها الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة، ونفذت بطول 950 متراً وعرض 80 متراً وصمم على أن تكون أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا، وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.

ويتكون المشروع من خمسة طوابق ارتفاع كل منها 12 متراً، وتتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج بحيث يفصل حركة المركبات عن المشاة. ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، و11 مدخلاً للجمرات و12 مخرجاً في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالات الطوارئ وأنفاق أرضية ونظام تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعاً من الرذاذ على الحجاج والمناطق المحيطة بالجمرات مما يسهم في خفض درجة الحرارة إلى نحو 29 درجة.

ويعد المشروع من أبرز المشروعات التي حرصت القيادة السعودية على تنفيذها لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام، والقضاء على المخاطر التي كانت تحدث بمنطقة الجمرات وتجنب جميع المشكلات الناجمة عن الزحام الشديد الذي كان يحدث عند رمي الجمرات.