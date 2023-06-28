خبير تعذية يُقدم نصائح للحجاج.. اشربوا 3 لترات ماء يوميًا وابتعدوا عن القهوة

ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الحالية وبالأخص في وقت الظهيرة، يعد أحد المعوقات والتحديات التي تواجه الحجاج في موسم الحج 1444 هجريًا، وخرجت وزارة الصحة بالعديد من التحذيرات للحجاج للابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة واستخدام المظلات الذاتية، لكي تحميهم من ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح الحجاج في موسم الحج 1444 هجريًا

ووجه استشاري التغذية عبد العزيز العثمان، وصية لحجاج بيت الله الحرام بالإكثار من شرب السوائل بالأخص المياه، والإقلال من شرب السوائل المحتوي على الكافيين وبالأخص المشروبات العازية والقهوة والشاي.

وأوضح أن الحجاج يحتاجون إلى أكثر من 3 لترات من الماء يوميا لتجنب الجفاف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه ولاد من تجنب الإجهاد والحرارة العالية والتعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أداء مناسك الحج.

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وجاء ذلك خلال فيديو عرضت فضائية "الإخبارية" السعودية، عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وتقديم عدد من النصائح للحجاج للتعامل الصحيح مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة، ووصلت الحالة المصابة بالإجهاد الحراري لـ1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة.

وجددت وزارة الصحة السعودية، تحذيراتها للحجاج بخطورة التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلاً.

وخرجت الصحة السعودية، بعدد من الإشارات المهمة للحجاج، والتي تعمل على تقليل فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، مؤكدة أنه ولابد من الالتزام بخطط التفويج التي تضعها إدارة الحشود في الحج، يسهم في تجنب ضربات الشمس مع أهمية استشارة أصحاب الأمراض المزمنة للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج.

وعلي صعيد الحج السياحي ، شهدت عملية نفرة الحجيج من عرفات الي مزدلفة سهولة ويسر بفضل خبرة مشرفي شركات السياحة ونجاح الشركات في وضع أتوبيسات نقل الحجاج في مواقف ملاصقة للمخيمات بعرفات.

وتابعت بعثة الحج السياحي علي مدار الساعات الماضية عملية تنقل الحجاج بين مزدلفة ومكة ومني ، وشددت علي مشرفي شركات السياحة بضرورة التواجد برفقة الحجاج علي مدار الساعة واخطار البعثة باية مشاكل او تطورات تواجههم.