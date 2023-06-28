تحذير هام من وزارة الحج للحجاج.. لا تصعدوا الجبال لجمع الحصى

بدء ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، منذ فجر اليوم الأربعاء، في رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى والتي تعرف بـ "جمرة العقبة"، بينت وزارة الحج السعودية مجموعة من الإرشادات لرمي الحصى في المشاعر المقدسة أول وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأداء بعض النسك.

وزارة الحج تكشف عن إرشادات لرمي الحصى

وحذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، من صعود الجبال لالتقاط الحصى، وأذية الآخرين عند رمي الحصى، وجاء ذلط خلال تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن كل جمرة تُرمَى بسبع حصيات، كما أن الحصيات صغيرة ولا يُشترط تطابق حجمها.

ودعت الوزارة، ضيوف الرحمن إلى تفادي الزحام وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات، داعية الحجاج إلى الخروج ضمن برنامج التفويج، وتفادي تعطيل حركة المشاة، وقامت أفواج الحجاج منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج.

وشهدت حركة الحجاج انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك، ولم تستغرق عملية تفويج الحجاج من جبل عرفات إلى مني إلا ساعات قليلة وتم الانتهاء منها قبل الوقت المحدد لها.

وفي سياق أخر، حذرت وزارة الصحة بالسعودية، من ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد التحديات امام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت على ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية.

وبدء حجاج بيت الله الحرام، أداء طواف الإفاضة اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، عقب انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم بمشعر منى، وتصدر طواف الإفاضة محرك البحث.

ووفق وسائل الإعلام السعودية فقد توجّه الحجاج اتجاه بيت الله العتيق بمنتهى السلاسة واليسر، وسط تواجد كثيف لأفراد الأجهزة الأمنية بجانب القطاعات المختلفة المسؤولة عن تنظيم حركة مناسك الحج والاهتمام بالحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم للانتهاء من ادائهم فريضة الحج بسهولة ويسر.

يذكر أن حجاج بيت الله كان قد شرعوا اليوم في رمي جمرة العقبة؛ حيث توافدوا من صباح اليوم من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى.، بعدما باتوا ليلة أمس في مشعر مزدلفة، عقب الانتهاء من ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات.