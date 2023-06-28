طهي اللحوم بزيت الزيتون يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أن طهي اللحوم الحمراء بطريقة معينة يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بـ السكتة الدماغية.

وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ظهي اللحوم بزيت الزيتون فرصة متميزة لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة، وهذه الدراسة تم الكشف عنها ، بعدما تتبع الخبراء 100 ألف شخص على مدى 3 عقود، حتى تأكدوا من أن «الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون ليست هي المشكلة».

وقال الدكتور فنجلي وانج، رئيس الدراسة البحثية إن النتائج تشير إلى أن نوع الدهون التي يأكلها الناس أكثر أهمية للوقاية من السكتة الدماغية من مقدار ما يأكلونه.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن الدهون من اللحوم الحمراء والمعالجة، وكذلك الدهون الحيوانية غير المشتقة من منتجات الألبان، تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بينما لا يبدو أن منتجات الألبان والدهون النباتية تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من اللحوم الحمراء أو المصنعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من اللحوم.

فيما كان أولئك الذين غالبًا ما يطبخون بزيت الزيتون والذرة وفول الصويا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12%، من أولئك الذين تناولوا أقل كمية من هذه الأنواع من الدهون.

هذا، ودائمًا ما يحذر الخبراء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، كالبقري والضأن، لما لها من آثار سلبية على الصحة.

الدهون المشبعة في اللحوم تزيد من مستويات الكوليسترول

وأوضح الأطباء، أن الكميات الكبيرة من الدهون المشبعة في اللحوم تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، في حين أن الملح يرفع ضغط الدم – وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وبالنسبة للمواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الحمراء، التي تُضاف أثناء المعالجة أو تُنتج عند الطهي، تتلف الخلايا التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن ثم، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، بألا يأكل البالغون أكثر من 70 جرامًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميًا، أي ما يعادل حوالي شريحتين من لحم الخنزير المقدد أو نقانق واحدة.