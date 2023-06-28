علامات للتأكد من سلامة اللحوم قبل الشراء| شاهد

هناك علامات تدل على سلامة اللحوم قبل الشراء، منها أن يكون لونها بين الأحمر الفاتح والغامق، أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثرا عند الضغط عليه باليد.

التأكد من سلامة اللحوم قبل الشراء.. تكون اللحوم خالية من أية بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء، وأن تكون اللحوم ذي رائحة طبيعية جيدة وليس بها رائحة تعفن أو تزنخ.

محلات جزارة

ويجب شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة، والتأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم ، جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة اكسترا نيوز.

وتواصل وزارة التموين توفير السلع والخدمات، بالمنافذ بالتزامن مع العيد، والتأكد من توفيرها بأسعار مخفضة، وأعلنت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من القمح يبلغ 7 أشهر لأول مرة، ومخزون الدقيق يصل إلي 4 أيام وأن كل المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

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أسعار السلع التموينية في العيد :

اللحمه السوداني بــ115 جنيها للكيلو ، واللحوم السودنيه المتوفره بالمنافذ الحكوميه طازجه وتم ذبحها بالمجازر المصريه بعد ان يتم راعيتها لمده 3 شهور

الخراف الحية بــ 90 جنيها للكيلو.

اللحم الضاني المبرد بــ 135 جنيها للكيلو

وأوضحت الوزارة، أن الأسعار أقل من سعر السوق، والمنافذ ستعمل أول وثاني وثالث أيام العيد.

ووجه وزير التموين، المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية.

كما تسير الوزارة ومديريات التموين يوميا، حملات في العيد للتأكد من تنفيذ التعليمات.

وصرفت مخازن ‏الجمله استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي ‏تتوفر كل السلع للمواطنين في العيد.‏

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