إقبال المواطنين على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الأضحي المبارك

توافد عدد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالهدوء، ولجأ عدد كبير من المصيفين، للبحر وشواطئ المصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة ،وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بطول الشواطئ الـ 6، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمعيدين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ، وتواجد 100 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي " موتوسيكل مائي " و 3 لنشات بحرية ، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

وأكد عطية، أنه تم اقامة عدد من المشايات من الكورنيش وحتى الشاطئ وذلك لسهولة، وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تجهيز وتهيئة مكان لنزول وذي الاحتياجات الخاصة للشاطئ ،وقد تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ بدعم المدينة ب 5 سيارات إسعاف خلال إجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ ،كما تم التنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ باستمرار متابعة الأسواق والمخابز وزيادة الحملات على المحلات والمطاعم والتأكد من جودة المعروض بالمحلات والمطاعم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

