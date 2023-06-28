تزايد إقبال المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ فى أول أيام العيد

تشهد مراكز شباب كفر الشيخ، تزايد أعداد المترددين عليها لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة العيد أحلى للموسم الرابع على التوالي وحققت نجاحاً ملموساً برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لحرص الوزارة على تحقيق رؤيتها بتحقيق العدالة الاجتماعية بين النشء والشباب بالقرى والنجوع كما ينال أبناء المدن الكبرى كالمبارك، بعد أن أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة العيد أحلى للموسم الرابع على التوالي وحققت نجاحاً ملموساً برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لحرص الوزارة على تحقيق رؤيتها بتحقيق العدالة الاجتماعية بين النشء والشباب بالقرى والنجوع كما ينال أبناء المدن الكبرى كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب استقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية و فرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديرى الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة .

وقد أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيدأحلى بمراكزالشباب، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته و عضوية وكيلى المديرية للشباب و الرياضة و فريق عمل المديرية، لمتابعة آداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة و إختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل و أضاف أنه سيتم تكريمهم، و وضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والابداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث علي صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال أيام المبادرة و الإستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد .