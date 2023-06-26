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الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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ضبط 50 طن أسمدة زراعية مدعمة داخل مخزن في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والاشتراك مع إدارة مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف فى ضبط  50 طن تقريبا من الاسمدة الزراعية المدعمه المحظور تداولها فى الاسواق داخل مخزن  بناحية بندر مركز منفلوط.

جاء ذالك بناء على توجيهات  اللواء  عصام سعد محافظ أسيوط   باحكام الرقابة علي السوق السوداء وسوق الاسمدة الزراعية المدعمة بصفة خاصة.

كان اللواء احمد جمال مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كميات كبيرة من الاسمدة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الغير مصرح بتداولها او الاتجار فيها داخل احد المخازن بمركز منفلوط.
وحرر المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات. 

الجريدة الورقية