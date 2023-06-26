أستاذ تمويل: المواطن كان يعاني من سوء الخدمات قبل 30 يونيو(شاهد)

تحتفل مصر بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، و التي خلّصت المصريين من الجماعة الإرهابية التي كادت أن تؤدي بالوطن إلى الهاوية، فتنبه المصريون إلى خطورة الوضع القائم، والتحمت صفوفهم لإزاحة الإرهاب عن حكم البلاد.

وأكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ المواطن كان يعاني من سوء الخدمات قبل 30 يونيو، فضلًا عن عدم توافر المرافق والبنية الأساسية التي تُلبي احتياجات المستثمرين والمواطنين.

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية أدركت أهمية البنية الأساسية باعتبارها عنصر أساسي لجذ الاستثمار، وتحسين مستوى عيشة المواطنين

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية بذلت مجهودات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ومصر بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 10 سنوات ولم تكن تتوفر كل مقوماته، إذ إنّ أركان الدولة لم تكن مكتملة بعد، وكانت مصر تعاني من عدم استقرار السلطة التنفيذية ولا يوجد سلطة تشريعية فضلًا عن عدم استقرار السلطة القضائية.

وواصل أنه تم توجيه جزء مهم من موارد مصر لإعادة تأهيل البنية الأساسية، مؤكدًا إنفاق أرقام كبيرة على قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والبترول والغاز والبنية الأساسية فضلًا عن قطاع الطرق والسكك الحديدية إلى جانب قطاعي الزراعة والصناعة.

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو بقرب عيد الأضحى





قدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك ، كما قدم التهنئة لمواطنى القاهرة والعاملين بها بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤ .

أكد محافظ القاهرة أن العالم وقف احترامًا عند يوم ٣٠ يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصرى وعبر عن اصراره على اعلاء كلمته فى اختيار مصيره .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الانجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفًا أن ما يحدث فى مصر من انجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره ، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.