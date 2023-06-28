قدم هدايا فخامة الرئيس إلى الأهالي

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عددًا من دور الأيتام بالمحافظة، مقدمًا التهاني للأطفال، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب، كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال.

نورالدين والبشبيشي يشاركان في توزيع الحلوى والورود على دور الأيتام

وشارك نورالدين، والبشبيشي، في توزيع الحلوى والورود وكروت الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المواطنين والأهالي، والتي كتب عليها “تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

محافظ كفرالشيخ يتفقد دور الأيتام ويتابع مستوى الخدمات المقدمة

وجاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن ، حنان كساب، مدير إدارة الدار.



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وتفقد المحافظ، كفر دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، والتي تضم 17 طفلا وطفلة ووزع عليهم الهدايا، وتفقد ايضًا مطبخ الدار، واطمأن على سلامة الأطعمة المقدمة لهم، كما تفقد حجرات نومهم، مشيداً بمستوى النظافة، والاهتمام بالأيتام، مؤكدًا على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.

وأعرب عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية، كما أنه تفقد دارالأيتام الرضع بمدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال.

وأوصي القائمين على المؤسسة بحسن معاملة الأطفال وتقديم كافة الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء من المجتمع.

محافظ كفرالشيخ يتفقد دور الأيتام

محافظ كفرالشيخ يتفقد دور الأيتام

محافظ كفرالشيخ يتفقد دور الأيتام