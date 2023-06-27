رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والجامعي، بمراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى الوحدات الصحية، وجميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها بالاستعداد الكامل لتقديم كافة الخدمات الطبية على أعلى مستوى مع تواجد القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى بالكامل، مشيرا إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.



ووجه محافظ كفر الشيخ بالاستعداد الجيد لاستقبال الحالات الطارئة مجانا وفورا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، ومتابعة الموقف خلال أيام العيد.



كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارا من اليوم وقفة عرفات وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الدفع ب 100 سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

