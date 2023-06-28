الأربعاء 28/يونيو/2023 - 10:52 ص 6/28/2023 10:52:13 AM

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك بما أن الإجازات بدأت والمصايف فى شرم الشيخ وفى الغردقة وبورسعيد والسخنة والساحل الشمالى من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وهى مسافات طويلة وأصبحنا بالفعل فى أمس الحاجة للطرق والمحاور والتقاطعات، وتم رصفها بجهد وعرق كبير من رجل يعمل بكل طاقته ورجال أخلصوا لهذا الوطن فى منظومة متكاملة لتجعل الطرق كالحرير ومحاور تختصر الطرق وتقرب المسافات بين المحافظات، والرحلة التى كانت تستغرق يوما كاملا ما بين القاهرة وأسوان كانت تستمر لأكثر من 20 ساعة أو إلى مطروح فى أكثر من 10 ساعات أصبحت الآن فى محور الضبعة فى 5 ساعات وإلى رأس البر أو بورسعيد 4 ساعات، أصبحت فى ساعتين، وطرق كثيرة أنجزت فى فترة زمنية بسيطة بجهود الأبطال الذين لا يعرفون المستحيل لشق طرق بين الجبال والوديان، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى ولرجال الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لجهودهم العظيمة، وقد أصبح الحلم حقيقة وتحقق توفير الوقت والجهد.. إنجازات يحسدنا عليها الكثيرون فى مجالات سيتم ذكرها فيما بعد فى مجالات لابد لكل مصرى أن يفتخر بها، والخير قادم إن شاء الله فى كل المجالات.