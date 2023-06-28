التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام مالي في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

يبحث البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر عن الفوز أمام مالي، في المباراة التي يستضيفها ملعب "طنجة" بالمغرب.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيًا أمام نظيره النيجر، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرازيلي بنفس العناصر التي بدأ بها مباراة النيجر، حيث سيكون التشكيل كالتالي:

حمزة علاء، في حراسة المرمى.

الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد

الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد ميسي.

المتأهل من البطولة للأولمبياد:

تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية بباريس العام المقبل 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من قارة اَسيا على حجز المقعد الرابع.

منتخب مصر يبحث عن الفوز:

يبحث المنتخب المصري عن الفوز أمام مالي، بعدما تعادل بدون أهداف أمام نظيره النيجر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة.

ويرغب الفراعنة في الخروج بنتيجة جيدة، وذلك للفوز في مباراة اليوم، لتعويض البداية غير الجيدة في دور المجموعات، بعد التعادل أمام النيجر من دون أهداف.

ترتيب مجموعة مصر ومالي:

استطاع منتخب مالي من تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على نظيره الجابوني بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي شهدت تفوق المنتخب الفائز، بعدما سيطر على مجريات اللعب والاستحواذ الكرة.

بينما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني بنقطة واحدة، بعد التعادل المخيب للآمال أمام النيجر في الجولة الأولى، بينما يحل النيجر في المركز الثالث بنفس رصيد الفراعنة، ويتزيل المنتخب الجابوني المجموعة بدون رصيد من النقاط.

في السياق نفسه، ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهتين قويتين، حيث يلتقي المصري نظيره فيوتشر، فيما يواجه بيراميدز منافسه سموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

من المقرر أن تنطلق مواجهة المصري أمام فيوتشر في السابعة من مساء اليوم، بينما يبدأ لقاء بيراميدز وسموحة في التاسعة والنصف مساءً.