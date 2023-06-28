تفاصيل حالة الطقس حتى رابع أيام عيد الأضحى



كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس حتى السبت المقبل رابع أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة



وأضافت الهيئة، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراواح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، فضًلا عن نشاط للرياح على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومتابعة النشرات الجوية بانتظام لمعرفة حالة الطقس، وارتداء قبعة عند التعرض للشمس، وشرب السوائل بكثرة ولاسيما المياه، موضحة أن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة