مواطنون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى بحدائق النهضة

توافد عدد من المواطنين على حدائق ميدان النهضة بمحيط جامعة القاهرة، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

عيد الاضحى



واصطحب الأسر ذويهم وأطفالهم، لقضاء وقت ممتع بالحدائق، وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الاثنين الموافق ٣يوليو المقبل.

حديقة الحيوان



وتفتح حديقة الحيوان بالجيزة اليوم الأربعاء أبوابها لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

وبلغت سعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.



حديقة الحيوان بالجيزة



يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويًا.

وانتهى مئات الأسر من تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة فيصل، وسط فرحة عمت وجوه الشباب والأطفال.

وعقب الانتهاء من الصلاة تبادل الأهل والأصدقاء التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما قام كبار السن بتوزيع الحلوى الملونة على الأطفال والمارة عقب انتهاء صلاة العيد.

وفي تمام الساعة السادسة واثنين وعشرون دقيقة، أدى المواطنون صلاة العيد وفق الموعد المحدد بمحافظة الجيزة.



ويعد أول يوم عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني من الإجازة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي بدأت أمس الثلاثاء وقفة عرفة وتنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو لعام ٢٠٣٣.

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.