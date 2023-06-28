تكبيرات العيد تصدح في صلاة العيد بدمياط

توافد صباح اليوم الآلاف من المصلين فى محافظة دمياط على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى وتعالت أصوات المصلين بتكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر وحرص المصلون على اصطحاب أسرهم وأطفالهم معهم للمساجد والساحات لأداء صلاة العيد وكانت مديرية أوقاف دمياط قد اعلنت انتهاءالمديرية من تجهيز 83 مسجدا بالإضافة إلى الساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ان الدكتورةمنال عوض محافظ دمياط وجهت بضرورة الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة وتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة وآخر احتياطى وذلك من خلال اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد.

من ناحيته، يقول السيد محروس تعودت انا وافراد اسرتي مشاركه الناس فرحه العيد بالتصافح وتقديم التهاني لخلق روح الموده والرحمه

الحاج عبده عكاشه أكد أن العيد يجمع الناس من كافه الطبقات في ساحه واحده لا فرق بينهم في الطبقات وجميعهم في صوت واحد مهللين بتكبيرات العيد

جاء ذلك وسط كردون امني مكثف من رجال أمن دمياط