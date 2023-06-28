الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

صلاة عيد الأضحى المبارك

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة، وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

