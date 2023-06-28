الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

   وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

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السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد القوات الجوية

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السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

صلاة عيد الأضحى المبارك

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة، وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.
 

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