أهالي المقطم يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الحافظ وسط مظاهر البهجة.. صور

إمام المسجد يتحدث عن الاستجابة لأوامر الله وأعمال العيد وأدابه

أدى أهالي منطقة الهضبة الوسطى في المقطم بمحافظة القاهرة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في ظل مظاهر البهجة والسرور التي عكف عليها المتطوعون في مسجد الحافظ بالحي الثالث، حيث شاركوا في تجهيز وإعداد المفاجآت.

وقام المتطوعون في تزيين مسجد الحافظ وتجهيز الألعاب والحلوى والهدايا لتوزيعها على المصليين والأطفال قبل وبعد أداء صلاة العيد.

وتزينت شوارع الحي بمظاهر احتفالية وجمالية مختلفة، حيث شارك بعض المتطوعين في الرسم على وجوه الأطفال في محاولة لبث السعادة في قلوبهم.

وحرص القائمون على تنظيم صلاة العيد في المسجد على تنظيم عملية الخروج والدخول من وإلى المسجد، وتوفير أماكن الصلاة المخصصة للسيدات والأطفال منعًا للتزاحم لضمان سلامة وأمن الجميع.

من جانبه تحدث إمام مسجد الحافظ الشيخ جمال حمدي نور الدين في خطبة عيد الأضحى المبارك عقب الانتهاء من الصلاة عن الانقياد والاستجابة لأوامر الله من خلال قصة الذبيح، تناول فيها قصة استجابة الخليل سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، واستجابة الصحابة لله ورسوله، ونموذج تحريم الخمر، وأعمال العيد وأدابه.