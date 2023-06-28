أفضل الأفلام السينمائية خلال العيد.. فيديو

قال محمد عبدالرحمن، الناقد الفني، إن هناك منافسة كبيرة بين 3 أفلام في موسم عيد الأضحى المبارك، مضيفًا أنها بداية لموسم كبير؛ إذ ستستمر في العرض حتى موسم الصيف.

وأوضح عبدالرحمن، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن "أبو نسب" و"ع الزيرو" أفلام بإنتاج قوي وتستمر طويلًا ولم تنتج لموسم واحد.

وأوضح أن عرض "بيت الروبي" قبل عيد الأضحى بأسبوع هو قرار ذكي للغاية وجعله الأعلى حتى الآن، بتحقيقه 15 مليون جنيه.

بيت الروبي

وجمع فيلم "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز، أمس 2 مليون جنيه و814 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته في شباك التذاكر لليوم السادس، حيث وصلت إجمالي إيراداته إلى 17 مليونا و940 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المنافسة على المركز الثاني ستكون بين "تاج" لتامر حسني و"البعبع" لأمير كرارة و"مستر إكس"، موضحًا أن تامر حسني محبوب للغاية للجمهور ولن يكون هناك تركيز على الكوميديا الخارقة التي سيظهر بها.

وأشار إلى أن "كيرة والجن" أهم فيلم تم عرضه خلال الـ3 سنوات الأخيرة، ولم يكن هناك أفلام قوية بهذا العدد الكبير في موسم واحد.