أوسوريو يشيد بأداء الزمالك امام غزل المحلة

أشاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء اللاعبين عقب الفوز على غزل المحلة في مباراة اليوم في مسابقة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عقب المباراة ووجه لهم التحية على الأداء والنتيجة وأثنى على المجهود المبذول من الجميع خلال شوطي اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

الزمالك وغزل المحلة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك الأول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بخطأ عكسي حيث سجل محمد بازوكا لاعب غزل المحلة هدفا في مرماه بعدما اعترض تسديدة شيكابالا.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.

ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.