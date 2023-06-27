سواريز يعود لصفوف فياريال الإسباني

أعلن فياريال الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عودة لاعب وسطه السابق دينيس سواريز إلى صفوفه بعد نهاية عقده مع سلتا فيجو.

وقال فريق الغواصات الصفراء في بيان على موقعه الرسمي: سواريز سيرتدي القميص الأصفر على مدى المواسم الثلاثة المقبلة، إذ يمتد عقده حتى 2026.

ولعب اللاعب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة والبالغ من العمر 29 عامًا، الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

وانضم سواريز إلى فياريال في عام 2015 قادمًا من إشبيلية، قبل أن يعود إلى برشلونة في العام التالي بعد تفعيل الفريق الكاتالوني لبند إعادة الشراء بعد موسم مع فريق الغواصات (2015-2016).

وتألق سواريز في تجربته الأولى مع فياريال وساهم في بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" واحتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني.

وفشل سواريز في فرض نفسه في صفوف برشلونة الذي أعاره إلى أرسنال الإنجليزي (2019) قبل أن يبيعه إلى سلتا فيجو صيف العام ذاته مقابل 13 مليون يورو.