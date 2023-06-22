تحرير 75 محضرا في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ، ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 75 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق

وأوضح محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت خلال الحملات الرقابية من تحرير 75 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 66 مخالفة للمخابز البلدية.

منها، (26 محضر خبز ناقص الوزن، 6محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم وجود ميزان ، 11محضر سجلات ، 22 قضايا تموينية آخري)، بالإضافة، لضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين، (محضرين عدم الإعلان عن الأسعار، محضر غش تجارى، 6 محاضر ضبط منتجات مجهولة المصدر).

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد كرم السيد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها المحافظة اليوم بمسرح ديوان عام المحافظة، لتكريم المشاركين في الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا في مارس 2023.

وأكد القاضي أن تلك الاحتفالية تأتى في إطار تقدير الدولة لكل جهد يُبذل من أجل تقدم ورفعة الوطن وتكريمًا لجنود وقفوا خلف الصورة المشرفة التي ظهرت بها المحافظة خلال الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا في مطلع شهر مارس 2023، والتي افتتح خلالها عدداً من المشروعات القومية في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

واوضح السعيد أن شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا حريصة على المشاركة الفعالة في الانجازات العملاقة بالمحافظة ويأتي في مقدمتها النموذج المشرف لأول قرية نموذجية تكتمل فيها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنسبة 100% وهى قرية «معصرة ملوى» جنوب المحافظة، تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وحسنت من نوعية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقدم السعيد الشكر للعاملين بالشركة على مجهودهم وتفانيهم في العمل لانهاء مشروعات الميادرة الرئاسية حياه كريمة مؤكدا أن هذا التكريم وسام على صدر كل عامل بالشركة.