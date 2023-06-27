طريقة عمل كيكة الفراولة بالزبادي على خطى المطاعم

تعتبر كيكة الفراولة بالزبادي من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها ويفضلها الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاق الفراولة بالزبادي الهشة اللذيذة.

كيكة الفراولة بالزبادي

مقادير كيكة الفراولة بالزبادي

- الفراولة : 400 غراماً (مقطعة قطع صغيرة)

- سكر : كوب

- زبادي : نصف كوب

- طحين : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

كيكة الفراولة بالزبادي

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن صغيرة بالسمن والطحين.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشاً.

أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق، ثم اسكبي الزبادي مع الخفق باستمرار.

أضيفي الطحين، والبيكنج باودر، والملح وقلبي المزيج جيداً.

اسكبي المزيج في الصينية المحضّرة.

في وعاء جانبي، قلبي الفراولة مع السكر، ثم وزعيها على وجه الكيك وأدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها.