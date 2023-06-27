محمد صلاح يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

سيطرت حالة من الغموض حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية، بعد اهتمام عدد من الأندية السعودية بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستطاع محمد صلاحة خطف قلوب جماهير ليفربول بعد انتقاله من روما، عقب المستويات الكبيرة التي قدماه مع الريدز خلال المواسم الست الماضية.

تفاصيل رفض محمد صلاح الرحيل عن ليفربول

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن صلاح حسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي، خاصة وأن هناك اهتمام من جانب الهلال بالتعاقد مع الدولي المصري خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت أن "مو" تحدث مع مسؤولي ليفربول بشأن العروض المقدمة له من الدوري السعودي والأندية الأوروبية، مؤكدًا على أنه باقٍ في الفريق ولا ينوي الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن محمد صلاح لديه خيبة أمل من عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، لكن اللاعب لديه أمل كبير في تحسين الأوضاع خلال الموسم المقبل.

وشددت التقارير على أن الملك المصر يُدرك تمامًا أن انتقاله لدوري خارج أوروبا يعني أن مسيرته الكروية بدأت في التراجع.

في نفس السياق، كشف تقرير صادر عن "فوتبول أوبزيرفيتوري" أن قيمة الدولي المصري تراجعت، بعدما بلغت قيمته 61 مليون يورو مع نهاية الموسم الماضي 2022/2023، ليحتل المركز الثامن بين أعلى قيمة في تشكيلة الريدز الحالية.

بينما جاء النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في المركز الأول بقيمة 245 مليون يورو، والبرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الثاني بقيمة 196 مليون يورو، والإنجليزي بوكايو ساكا ثالثًا بـ 195 مليون يورو.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسطير تاريخ كبير مع ليفربول منذ انتقاله للريدز في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكاس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما حقق عدد من الألقاب الفردية لعل أهمها:أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية، بالإضافة إلى جوائز أخري كأفضل لاعب في الشهر في البريميرليج.