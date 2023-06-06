قرر مهرجان “تري كور” الفرنسي للأفلام القصيرة ، تكريم الفنانة غادة عبد الرازق في حفل ختام بيوبيله الفضي المقرر له يوم السبت 10 يونيو الجاري بالجامعة البريطانية في مصر.

تفاصيل تكريم غادة عبد الرازق في مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة

وأعربت النجمة غادة عبد الرازق عن تقديرها لإدارة المهرجان الذي تستضيف مصر عروضه للعام الثامن على التوالي.

وقالت إن التكريم والجوائز مؤشر حقيقي للفنان يعرف من خلالها سلامة الطريق الفني الذي اختاره لنفسه، سواء من ناحية الأدوار أو أسلوب تقديمه لها.

وأضافت أن تكريم مهرجان سينمائي له مذاق وطعم خاص جدا، وأنه سوف يكون دافعا لها لتقديم المزيد من الأفلام.

غادة عبد الرازق

أكد السيد زياد، باسمير منسق عام مهرجان تري كور بالشرق الأوسط، أن اختيار النجمة غادة عبد الرازق للتكريم ليس من قبيل الصدفة كونها واحدة من أهم ممثلات الجيل الحالي، وأن أدوارها من العلامات البارزة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة

غادة عبد الرازق

وقال إن المهرجان يحرص على تكريم النجوم المؤثرين والذين يقدمون مع كل إطلالة فنية عملا يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.

وأضاف أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت أدوارا سينمائية شكلت علامات بارزة على الشاشة الكبيرة، منها “كف القمر” و"عن العشق والهوى" و"حرب كرموز" و"45 يوم" و"الريس عمر حرب" و"دكان شحاتة" و"أدرينالين" و"حين ميسرة" و"كلمني شكرا" وغيرها، وجميعها حققت النجاح الجماهيري ونالت إشادات النقاد.

يشار إلى أن مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا انطلقت دورته الـ25 هذا العام في 18 دولة حول العالم، خلال الفترة من 2 وحتى 11 يونيو 2023، وتستضيف فعالياته الجامعة البريطانية في مصر للعام الثالث على التوالي.