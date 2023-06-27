بسنت السبقي تثير الجدل بتصريح صادم عن الأفلام الجريئة وخلع الملابس (شاهد)

أثارت الفنانة بسنت السبقي ضجة واسعة بتصريحاتها الأخيرة عن تجسيدها شخصية الفتاة الجميلة الجريئة في عدد من أعمالها الفنية، التي شاركت بها، وسر حصر المخرجين لها في هذه النوعية من الأدوار، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية سارة نخلة ببرنامج "فيس أوف" المُذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

بسنت السبقي: محدش يعرف يعمل الأدوار الجريئة زي ما بقدمها

أكدت بسنت السبقي أنها لا تنزعج من عرض هذه الأدوار عليها لأنها تقدمها بطريقة مختلفة مؤكدة على عدم استطاعة أي فنانة تقديم هذا الدور مثلها، حيث قالت: "أنا بحب الأدوار اللي بقدمها لأني مش بقلع هدومي الفكرة أني متأكدة أن محدش هيعرف يعمل الدور ودا مش غرور لكن لو حد تاني عمل هيطلع بشكل عادي في نظرات معينة".

بسنت السبقي

كواليس خلاف بسنت السبقي والسبكي

واحتلت بسنت السبقي حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت عن كواليس خلافها مع المنتج محمد السبكي، حيث قالت: "بعد ما السبكى شافنى في فيلم اهواك وعدني أنى أكون نجمة افلامه الجاية وكنا بنصور في الغردقة ووصلنا الفجر مستناش لتانى يوم وقالى تعالى الشركة ومضيت على فيلم "اوشن ١٤" بعد وعده ليا لكن حصل خلاف بيننا"، الأمر الذي رفضت الإفصاح عن تفاصيله.

وتطرقت بسنت السبقي خلال حوارها للحديث عن رأيها في أعمال السبكي الفنية قائلة: "أفلام السبكى أي حد مش معروف لو شارك فيها بيتعرف"، مضيفة: "مبحبش أجواء استايل الرقاصة والمهرجان اللى في افلام السبكى دي مينفعش تبقى موجودة طول الوقت، ممكن بلجأ ليها لما ببقى عايزة افك شوية اضحك مخى ميشتغلش لأن الناس لو اتعودت على دة طول الوقت هنبقى ناس سطحية مش بنفكر في أي حاجة مش هننتج في أي حاجة وهتبقى دى أفكارنا الشعب نازل عايز دى تبقى رقاصة وهو عايز يبقى بيغنى ويطبل".

بسنت السبقي والسبكي

خطوبة تامر حسني وبسنت السبقي

وفجرت بسنت السبقي لأول مرة تفاصيل حكاية خطوبتها من النجم تامر حسني منذ سنوات، مشيرة إلى أنها ارتبطت عاطفيًا بالفنان تامر حسني ثم تمت خطبتهما، الأمر الذي دفعها إلى الإبتعاد عن الإعلام والوسط الفني بناءًا على رغبته، حيث بدأت حياتها العملية كمذيعة، مضيفة: "كنت مذيعة وقدمت برامج سياسية، لكن مكملتش بسبب أني اتخطبت لتامر حسني".

واستكملت بسنت السبقي تصريحها: "كان رافض تمامًا إني اشتغل في الإعلام لأنه مبيحبش أن يكون في مواعيد متأخرة أو حد يضايقني أو يزعق لي ووافقت على رأيه ومكملتش في الشغل، كنت ساعتها صغيرة".

بسنت السبقي وتامر حسني

وأشارت بسنت السبقي إلى أنها ابتعدت لفترة عن العمل وبعد انفصالها عن تامر حسني عادت مجددًا، ودخلت مجال التمثيل وبالصدفة عملت معه في مسلسل "آدم"، لافتة أنهما لازالا أصدقاء حتى الآن.

وأكدت بسنت السبقي خلال حوارها أنها إذا قررت الإرتباط الآن، لن تترك العمل من أجل خطيبها، مشيرة إلى أنها تريد العودة إلى تقديم البرامج.

بسنت السبقي

آخر أعمال بسنت السبقي

وخاضت بسنت السبقي ماراثون دراما رمضان الماضي 2023 بمسلسل "عملة نادرة"، وشاركها البطولة النجوم نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفى، وعلى الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، ووئام مجدى، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

من هي بسنت السبقي

بسنت السبقي ممثلة مصرية، تخرجت في كلية الإعلام، ثم بدأت حياتها المهنية كمراسلة أخبار ومقدمة برامج سياسية وكاتبة تحقيقات صحفية، وعملت بعدها كمقدمة حفلات في دار الأوبرا المصرية، إلى أن اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "آدم"، و"البلطجي"، و"دكتور أمراض نسا"، و"ابن أصول، و"نسل الأغراب".