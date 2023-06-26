بسنت السبقي تفجر أسرار خفية للمرة الأولى عن فترة خطوبتها بتامر حسني (شاهد)

فجرت الفنانة بسنت السبقي للمرة الأولى تفاصيل حكاية خطوبتها من النجم تامر حسني منذ سنوات، وذلك خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية سارة نخلة ببرنامج "فيس أوف" المُذاع عبر قناة "هى" الفضائية.

بسنت السبقي وسارة نخلة

بسنت السبقي تكشف تفاصيل خفية عن فترة ارتباطها بالفنان تامر حسني:

صرحت بسنت السبقي بأنها ارتبطت عاطفيًا بالفنان تامر حسني ثم تمت خطبتهما، الأمر الذي دفعها إلى الابتعاد عن الإعلام والوسط الفني بناءً على رغبته، إذ بدأت حياتها العملية كمذيعة، مضيفة: "كنت مذيعة وقدمت برامج سياسية، لكن مكملتش بسبب إني اتخطبت لتامر حسني".

بسنت السبقي وتامر حسني

واستكملت بسنت السبقي تصريحها: "كان رافض تمامًا إني اشتغل في الإعلام لأنه مبيحبش أن يكون في مواعيد متأخرة أو حد يضايقني أو يزعق لي ووافقت على رأيه ومكملتش في الشغل، كنت ساعتها صغيرة".

بسنت السبقي تكشف طبيعة علاقتها بتامر حسني بعد الانفصال:

وأشارت بسنت السبقي إلى أنها ابتعدت لفترة عن العمل وبعد انفصالها عن تامر حسني عادت مجددًا، ودخلت مجال التمثيل وبالصدفة عملت معه في مسلسل "آدم"، لافتة أنهما لازالا أصدقاء حتى الآن.

بسنت السبقي

وأكدت بسنت السبقي خلال حوارها أنها إذا قررت الارتباط الآن، لن تترك العمل من أجل خطيبها، مشيرة إلى أنها تريد العودة إلى تقديم البرامج.

آخر أعمال بسنت السبقي:

وخاضت بسنت السبقي ماراثون دراما رمضان الماضي 2023 بمسلسل "عملة نادرة"، وشاركها البطولة النجوم نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفى، وعلى الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، ووئام مجدى، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

بسنت السبقي

من هى بسنت السبقي؟

بسنت السبقي ممثلة مصرية، تخرجت في كلية الإعلام، ثم بدأت حياتها المهنية كمراسلة أخبار ومقدمة برامج سياسية وكاتبة تحقيقات صحفية، وعملت بعدها كمقدمة حفلات في دار الأوبرا المصرية، إلى أن اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "آدم"، و"البلطجي"، و"دكتور أمراض نسا"، و"ابن أصول، و"نسل الأغراب".