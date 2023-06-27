بسنت السبقي تكشف أسرار الخلاف مع السبكي.. وعد وأخلف (تفاصيل)

احتلت الفنانة بسنت السبقي حديث الجمهور وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل التي كشفت عنها خلال حوارها التليفزيوني مع الإعلامية سارة نخلة ببرنامج "فيس أوف" المُذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

بسنت السبقي تكشف كواليس خلافها مع السبكي

تحدثت بسنت السبقي عن كواليس خلافها مع المنتج محمد السبكي، حيث قالت: "بعد ما السبكى شافنى في فيلم اهواك وعدني أنى أكون نجمة افلامه الجاية وكنا بنصور في الغردقة ووصلنا الفجر مستناش لتانى يوم وقالى تعالى الشركة ومضيت على فيلم "اوشن ١٤" بعد وعده ليا لكن حصل خلاف بيننا"، الأمر الذي رفضت الإفصاح عن تفاصيله.

بسنت السبقي

بسنت السبقي عن أفلام السبكي: مبحبش أجواء استايل الرقاصة والمهرجان اللي فيها

وتطرقت بسنت السبقي خلال حوارها للحديث عن رأيها في أعمال السبكي الفنية قائلة: "أفلام السبكى أي حد مش معروف لو شارك فيها بيتعرف"، مضيفة: "مبحبش أجواء استايل الرقاصة والمهرجان اللى في افلام السبكى دي مينفعش تبقى موجودة طول الوقت، ممكن بلجأ ليها لما ببقى عايزة افك شوية اضحك مخى ميشتغلش لأن الناس لو اتعودت على دة طول الوقت هنبقى ناس سطحية مش بنفكر في أي حاجة مش هننتج في أي حاجة وهتبقى دى أفكارنا الشعب نازل عايز دى تبقى رقاصة وهو عايز يبقى بيغنى ويطبل".

بسنت السبقي

وفجرت بسنت السبقي لأول مرة تفاصيل حكاية خطوبتها من النجم تامر حسني منذ سنوات، مشيرة إلى أنها ارتبطت عاطفيًا بالفنان تامر حسني ثم تمت خطبتهما، الأمر الذي دفعها إلى الإبتعاد عن الإعلام والوسط الفني بناءًا على رغبته، حيث بدأت حياتها العملية كمذيعة، مضيفة: "كنت مذيعة وقدمت برامج سياسية، لكن مكملتش بسبب أني اتخطبت لتامر حسني".

واستكملت بسنت السبقي تصريحها: "كان رافض تمامًا إني اشتغل في الإعلام لأنه مبيحبش أن يكون في مواعيد متأخرة أو حد يضايقني أو يزعق لي ووافقت على رأيه ومكملتش في الشغل، كنت ساعتها صغيرة".

بسنت السبقي وتامر حسني

وأشارت بسنت السبقي إلى أنها ابتعدت لفترة عن العمل وبعد انفصالها عن تامر حسني عادت مجددًا، ودخلت مجال التمثيل وبالصدفة عملت معه في مسلسل "آدم"، لافتة أنهما لازالا أصدقاء حتى الآن.

وأكدت بسنت السبقي خلال حوارها أنها إذا قررت الإرتباط الآن، لن تترك العمل من أجل خطيبها، مشيرة إلى أنها تريد العودة إلى تقديم البرامج.

بسنت السبقي

آخر أعمال بسنت السبقي

وخاضت بسنت السبقي ماراثون دراما رمضان الماضي 2023 بمسلسل "عملة نادرة"، وشاركها البطولة النجوم نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفى، وعلى الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، ووئام مجدى، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.